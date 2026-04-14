Более 120 жителей Дагестана получили выплаты за утрату имущества от наводнений

Жители Дагестана начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества из-за наводнений и грязевых селей. Об этом доложил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова. Его слова привело РИА «Новости» .

«На сегодняшний момент сумма выплат — 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 — по частичной или полной утрате имущества, <…> из них за частичную утрату имущества — 116 человек, за полную утрату имущества — 10», — уточнил Кихасуров.

Сильные ливни прошли в Дагестане 28–29 марта и 5 апреля. Осадки привели к подтоплениям, сходу селевых масс и камнепаду. Возникли перебои в работе систем электро- и водоснабжения, повреждены дороги и мосты. Людей эвакуировали из подтопленных населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений кабмину для устранения последствий паводка в республике.