Военный летчик оценил маневр спецслужб США с заменой самолета для Трампа

Летчик Попов: прием Трампа с заменой самолета использовали еще при Сталине

Обеспечивающая безопасность президента США Дональда Трампа секретная служба провела операцию с заменой самолета при вылете с саммита НАТО из Анкары безупречно. Такую оценку в комментарии 360.ru дал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Он подчеркнул, что мера с заменой самолетов при возникновении угрозы безопасности первого лица государства используется очень много лет, но практически впервые об этом заговорили публично.

«Такое делалось не раз. Обеспечение безопасности полетов — задача номер один для спецслужб и органов управления воздушным движением», — заявил Попов.

Заслуженный летчик России добавил, что на конференцию в Тегеране в 1943 году в разгар Второй мировой войны советская делегация также летела на нескольких самолетах и никто не знал, в каком из них находится лидер страны Иосиф Сталин.

«Сталина доставляли на транспортном самолете, летели несколько бортов сопровождения и никто не знал, кто где летит. Там участников делегации было достаточно много», — пояснил собеседник 360.ru.

О том, зачем секретная служба США поменяла самолет Трампу и как еще обеспечивают безопасности полетов первым лицам государства — в материале 360.ru.