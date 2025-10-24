Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за безбилетный проезд в транспорте

С начала осени подмосковный Минтранс зафиксировал 3,9 тысячи случаев безбилетного проезда в автобусах. Общее число нарушений за два месяца выросло на 24%, относительно аналогичного периода прошлого года. Всех пойманных «зайцев» привлекли к административной ответственности.

Размер штрафа за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей.

Больше всего нарушителей насчитали на маршруте № 368 «станция Долгопрудная — Москва» — 516 человек, еще 331 безбилетника — на № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево-1» и 291 «зайца» — на № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)».

Проезд считается не оплаченным, если пассажир отдал водителю наличные, перевел деньги или в целом проигнорировал требование.

В Минтрансе Московской области напомнили, что жители и гости региона могут совершать поездки, используя банковские, социальные и транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».