В Москве предложили перенести Соловецкий камень с Лубянки

Глава СПЧ Фадеев: москвичи идут к Соловецкому камню на Лубянке для упрека КГБ

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил перенести Соловецкий камень с Лубянской площади в Москве. Своим мнением он поделился в беседе с РБК .

Фадеев отметил, что люди приходят к монументу не на «акцию памяти, а на акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД».

«Они говорят: „Мы здесь, мы все помним, а вы такие же“», — заявил глава СПЧ.

По его словам, памятник используют для протеста, в качестве упрека тем людям, «которые сидят в здании на Лубянке».

Фадеев отметил, что память жертв политических репрессий можно почтить около «Стены скорби», которую открыли на проспекте Сахарова в 2017 году. Еще для этого есть День памяти политических жертв и другие «соответствующие параграфы в учебнике истории».

В России 30 октября прошел День памяти жертв политических репрессий. В честь этого в Люберцах устроили митинг. Глава округа Владимир Волков заявил, что этот день посвящен событиям, которые невозможно вычеркнуть из истории страны.