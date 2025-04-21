В Москве полиция задержала 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств

Полицейские в Москве задержали 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, задержанные рекламировали медицинские услуги в СМИ и интернете. Через сеть кол-центров мошенники звонили людям, нуждающимся в лечении, представлялись медиками и без осмотра ставили диагнозы.

После этого фигуранты с помощью методов психологического воздействия убеждали потерпевших купить БАДы и обещали полное выздоровление.

Под подпиской о невыезде находятся 10 участников группы, организаторов отправили в СИЗО. Следователи завели уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество». Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемых к другим похожим эпизодам преступной деятельности.

Ранее стало известно, что мошенники разработали схему обмана с продажей фальшивых авиабилетов.