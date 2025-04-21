Мошенники разработали схему обмана с продажей фальшивых авиабилетов

Мошенники придумали схему обмана с продажей авиабилетов. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось «РИА Новости» .

Там сказано, что за последний год поступило большое количество жалоб на обман при покупке авиабилетов. Мошенникам нужно мало времени, чтобы подделать известный ресурс.

«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени», — заявили в документах.

Потенциальные жертвы не сразу раскрывают обман. Некоторые узнают о случившемся только в аэропорту. За время до вылета мошенники успевают переименовать онлайн-ресурс, чтобы потом продолжить преступную деятельность.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры, машину и 43 миллиона рублей. Аферисты заявили россиянке, что с бывшей работы женщины переводят деньги на Украину и что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать последствий, злоумышленники убедили ее перевести все деньги на «безопасные» счета.