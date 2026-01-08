В Москве появятся полуметровые сугробы

Синоптик Шувалов: сугробы в Москве увеличатся до 50 сантиметров и выше

На столицу обрушится мощный снегопад, из-за которого в городе сильно вырастут сугробы. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он объяснил, что непогоду принес в Москву южный циклон. Из-за него в городе прогнозируются метели, порывистый ветер и обильные осадки.

«Температура в этой ситуации не играет определяющей роли. В теплом секторе до оттепели, до положительного значения, а за холодным фронтом и в тыловой части этого циклона — -12…-10 градусов», — подчеркнул специалист.

Снежный покров в Подмосковье увеличится на 30 сантиметров, поэтому в некоторых районах высота сугробов окажется выше полуметра. По словам синоптика, самые интенсивные осадки ожидаются в ночь и утром 9 января.

Городское хозяйство Москвы предупредило горожан, что в ближайшие двое суток может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. В связи с метелью коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

«Каждые несколько часов будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров», — отметил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что для работ задействуют необходимое количество спецтехники и бригад. К очистке снега также привлекут силы и технику городских инженерных компаний.