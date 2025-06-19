В Москве по подписанному на ПМЭФ-2025 соглашению построят промышленную площадку

Компания «Ам Линден» при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства построит в Люблине производственное здание площадью более 13 тысяч квадратных метров. Генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев, акционеры застройщика Илья Давыдик и Александр Антонов подписали соглашение на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

«Москва — город с развитой промышленностью, где действуют свыше 4,5 тысячи предприятий различных отраслей. При этом ежегодно запускаются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

К 2030 году площадь промышленной инфраструктуры в столице увеличится с 14 до 21 миллиона квадратных метров, количество производств — до 5,5 тысячи. Большой вклад в развитие сектора внес МФППиП, с его помощью «Ам Линден» получил льготный инвесткредит на сумму 1,3 миллиарда рублей для строительства промышленного объекта на Ставропольской улице, владение 37-41 площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Поддержка рассчитана на три года, фонд предоставит поручительство на половину суммы.