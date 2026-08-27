В Москве перед Днем города очистят более 700 подземных и надземных переходов

В преддверии Дня города специалисты займутся уборкой 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет «Москва.ру» .

В рамках подготовки к празднованию Дня города, который пройдет в Москве 5 и 6 сентября с масштабными мероприятиями в центре и округах, власти привели в порядок пешеходную инфраструктуру. Бирюков сообщил, что переходы останутся доступными для пешеходов на протяжении всех работ.

Процесс очистки подземных сооружений начнется с ручной уборки, после чего стены, гранитные парапеты и лестничные конструкции будут обработаны аппаратами высокого давления и специальными щетками. При необходимости отдельные элементы переходов отремонтируют и покрасят. Остекленные надземные переходы приведут в порядок с помощью автовышек: стеклянные поверхности сначала обработают моющими средствами, а затем промоют водой под давлением.