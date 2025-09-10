В Москве пассажирка метро отказалась снимать никаб и поплатилась

MK.RU: в Москве пассажирка отказалась снимать никаб в метро и попала в полицию

Пассажирка метро в Москве отказалась снимать никаб в метро по требованию полиции, ее забрали в полицию. Об этом сообщил MK.RU .

По информации источника издания, сотрудник правоохранительных органов попросил женщину предъявить документы для установления личности. Но та в ответ сослалась на религиозные убеждения и отказалась снимать головной убор.

В итоге между ними начался спор. Силовик предупредил женщину о том, что ее могут доставить в отдел полиции, но та это проигнорировала. Когда ее забрали в участок, женщина вновь не стала показывать лицо.

Женщина полагает, что ее личные права нарушили, поэтому планирует обратиться в суд.

Ранее религиовед Роман Силантьев предложил запретить в России ношение одежды и головных уборов, скрывающих лицо. Он объяснил инициативу необходимостью обеспечения правопорядка и предотвращения преступлений.