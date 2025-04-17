Религиовед Силантьев призвал запретить носить никабы в России

Заместитель председателя Экспертного совета по проведении государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Роман Силантьев предложил запретить в России ношение одежды и головных уборов, скрывающих лицо. Об этом сообщил NEWS.ru .

В обращении к спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину он попросил разработать и принять соответствующий закон.

Силантьев обосновал свою инициативу необходимостью предотвращения преступлений и обеспечения правопорядка. По его мнению, закрытие лица людьми препятствует фиксации их изображений камерами видеонаблюдения, облегчая совершение преступлений и уклонение от наказания. Особо выделяются такие предметы гардероба, как паранджа и балаклава, которые, по его словам, используются преступниками, ворами и лицами, совершающими террористические акты.