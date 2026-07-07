В Москве ожидается дождливая рабочая неделя

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что в первые дни рабочей недели температура воздуха в Москве будет колебаться в районе +20…+22 градусов. Почти каждый день возможны кратковременные дожди.

Ночью температура не будет опускаться слишком низко: в центре города ожидается около +15 градусов, а за городом — примерно +10…+12 градусов.

По словам эксперта, в пятницу может произойти всплеск температуры. Воздух может прогреться до +26…+28 °C из-за теплого сектора циклона, который поднимается с юга. Однако вместе с циклоном приближается и зона осадков.

Шувалов добавил, что, согласно текущим прогнозам, Москва может остаться в стороне от сильных дождей. Но возможны изменения в прогнозе.