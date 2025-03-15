В Москве открылся сезон проката самокатов и велосипедов

«Открыт сезон проката велосипедов самокатов в столице. В этом году сезон открыли с приходом в город климатической весны, на неделю раньше. В случае возвращения отрицательных температур или осадков сервисы аренды поставят на паузу до улучшения погодных условий», — отметили в ведомстве.

В Дептранса отметили, что 2025-й год стал 13-м сезоном проката велосипедов и восьмым — аренды электросамокатов. Также с нынешнего года можно арендовать самокат в Москве можно лишь через Mos ID после прохождения верификации, что позволит не допускать в сервис проката подростков и детей, а также эффективнее выявлять нарушителей ПДД.

«Сегодня в столице организовали 350 медленных зон рядом с остановками наземного транспорта, МЦК, МЦД, парками и метро. С начала сезона все велосипеды и электросамокаты оснастят новыми укрупненными номерами, интегрированными в конструкцию. Это упростит идентификацию нарушителей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Минтранс предложил установить спецзнаки для парковки электросамокатов.