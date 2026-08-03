В Москве открыли бахчевые развалы ко Дню арбуза

К празднованию Дня арбуза 3 августа в Москве открылись бахчевые развалы. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба столичного департамента.

«Традиционно москвичи ждут появления бахчевых развалов, это означает, что стартовал сезон арбузов и дынь», — заявил руководитель департамента департамента торговли и услуг в Москве Алексей Немерюк.

По его словам, жители столицы знают, что появление таких точек — верный знак, что можно смело покупать отечественные ягоды в удобном месте — на развале, в магазине или на ярмарке.

В столице планируют разместить 145 сезонных точек для продажи российских арбузов и дынь надежных поставщиков. Большинство из них расположены рядом со стационарными магазинами, но есть и излюбленные горожанами отдельные развалы. Торговля бахчевыми продлится до начала октября.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали главные признаки вкусного и зрелого арбуза.