Названы главные признаки вкусного и зрелого арбуза

Роспотребнадзор: у спелого арбуза твердая кожура и желтое пятно на боку

При выборе арбуза следует обратить внимание на его корку, которая должна быть плотной, усик и плодоножку. Дополнительно можно простучать, чтобы выяснить — зрелый он или нет, рассказали РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

У зрелого арбуза твердая корка без повреждений, яркой и контрастной окраски. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым. Кроме того, усик и плодоножка обычно сухие.

Мякоть должна быть сочной и сладкой на вкус, без ослизнения, а семена — черного или коричневого цвета. Если простучать зрелый арбуз согнутым пальцем, то звук должен быть умеренно звонким. При сжатии вдоль должен раздаться слабый хруст.

«Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: плоды одной степени зрелости обычно не сильно отличаются по размеру, оптимальным выбором чаще всего становится арбуз среднего размера», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач по общей гигиене Екатерина Гузман предупредила о риске отравления при покупке на улице разрезанного арбуза.