В Москве осудили двух студентов за обнаженное появление у окна

Два студента в Москве получили реальными сроки после того, как дети заметили их обнаженными в окне. Об этом сообщило издание MSK1.ru .

Уголовное дело возбудили после жалоб детей, рассказавших, что они заметили двух обнаженных молодых людей в окне второго этажа.

В ходе следственного эксперимента выяснилось, что происходящее в окне нельзя было увидеть с площадки во дворе. Сами подсудимые свою вину не признали.

Сам секс-скандал разразился еще летом 2022 года. Парней задержали после того, мать одного из мальчиков обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили против студентов дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, которую позже переквалифицировали на развратные действия. Максимальное наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы приговорил студентов к пяти и 5,5 годам колонии строгого режима. Учитывая, что их задержали в 2022 году, то суммарно они проведут за решеткой порядка семи лет.

Ранее в США учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней ученицей.