Американскую учительницу отправили за решетку за секс с 15-летней ученицей

Учительницу Стейси Мишель Уокер приговорили к тюрьме за секс с ученицей в США

Суд в США вынес приговор учительнице, которую обвинили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По информации источника, речь идет о 40-летней Стейси Мишель Уокер, женщина получила три года тюрьмы. Она преподавала театральное искусство в старших классах школы.

В 2017 году Уокер завела отношения с одной из учениц, которой на тот момент было 15 лет. После разговоров о сексе они перешли к обмену интимными видео и фотографиями. Затем учительница неоднократно занималась сексом с девушкой.

Пострадавшая на суде заявила, что страдает от чувства вины, панических атак, тревожного расстройства и депрессии после трехлетних отношений с учительницей. Кроме того, ей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее еще одна американская учительница занялась сексом со школьником на экскурсии. Теперь ей грозит пожизненный срок.