В Москве обновился 90-летний рекорд высоты снежного покрова

В Москве 29 апреля обновился рекорд высоты снежного покрова, державшийся 90 лет. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, за минувшие сутки высота снежного покрова в столице уменьшилась еще на три сантиметра. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали отметку в семь сантиметров.

«Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял четыре сантиметра и продержался 90 лет!» — написал Леус.

Он отметил, что сегодня снег начнет активно таять, а в четверг исчезнет совсем.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода в столице начнет улучшаться с приходом мая. Уже 1 числа температура поднимется до +11 градусов, а 3 мая потеплеет до +21 градуса.