В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы, которая должна прогреметь во сторой половине дня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Желтый уровень продлится с 12:00 до 20:00 в Москве и до 18:00 в Подмосковье.

В МЧС предупредили водителей о необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию во время дождя, избегать внезапных маневров парковки под деревьями.

Термометры в течение дня покажут от 13 до 15 градусов тепла в столице и от 12 до 17 по области.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура в ближайшие дни будет на четыре-шесть градусов ниже нормы, что соответствует показателям конца апреля.