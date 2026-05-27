Синоптик Позднякова предупредила москвичей об апрельской погоде в конце недели

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik , что холодная погода сохранится в Москве до конца мая.

По словам синоптика, температура будет на четыре-шесть градусов ниже нормы, что соответствует показателям конца апреля.

«Мы не исключаем, что в ночь на пятницу и на субботу могут выпасть небольшие осадки», — добавила эксперт.

Специалист отметила, что с началом календарного лета ожидается повышение температуры. К концу первой пятидневки июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме.