В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ветра и снега

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре со снегом и гололедицей на дорогах 15 и 16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Экстренное предупреждение объявлено в Москве и области: в течение суток 15 и 16 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящие днем в субботу в мокрый снег, и снег», — отметил собеседник издания.

Непогоду связали с холодным атмосферным фронтом, который проходит через европейскую часть страны с северо-запада на юго-восток.

По прогнозу специалистов, в выходные температура в Московском регионе перейдет через ноль в сторону отрицательных значений. Синоптик уточнил, что столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов.

Ранее о заморозках в выходные в столице и Подмосковье рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он объяснил, что ветер сменится с юго-западного на западный. По его мнению, в пятницу фронтальный раздел с северо-запада принесет дождь и усилит ветер до 12–14 метров в секунду.