Синоптик Шувалов сообщил, что в Москве ожидаются заморозки на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT, что в ночное время на выходных температура в Москве и Московской области опустится ниже нуля.

По словам эксперта, 12 ноября в некоторых районах Подмосковья ожидается небольшой дождь. «Завтра нас зацепит небольшой слабенький дождь. Он проявит себя на юге Московской области — в Серпухове и Кашире», — поделился синоптик. На севере региона, в Дмитрове и Клине, осадков не ожидается. Днем температура составит около +5 градусов.

В четверг, 13 ноября, ожидается пасмурная погода. В пятницу, 14 ноября, придет фронтальный раздел с северо-запада, который принесет дождь и усилит ветер до 12–14 м/с.

Похолодание ожидается в субботу и воскресенье, 15–16 ноября. «Ветер сменится с юго-западного на западный. В ночное время можно ожидать понижения температуры до -2... -4 градусов — в том числе в Москве», — подытожил Шувалов. Днем температура будет около 0 градусов, но без осадков.