В Москве началось прощание с Владимиром Молчановым

В храме Космы и Дамиана в Шубине началась церемония прощания с известным телеведущим и журналистом Владимиром Молчановым. 360.ru ведет прямую трансляцию с места.

Коллеги, друзья и поклонники покойного прибыли на траурное мероприятие. Официальное время начала церемонии — 12:00 по московскому времени.

Молчанов умер 12 мая 2026 года в столичной больнице в возрасте 75 лет. Причиной смерти стало продолжительное заболевание — в последние годы журналист перенес пересадку печени и инфаркт.

Ведущий был автором программы «До и после полуночи», которая стала одним из главных журналистских прорывов советского телевидения. Также вел передачи «Время», «90 минут», «120 минут». лауреат премии ТЭФИ, награжден орденом Почета.