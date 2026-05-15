Москва простится с легендарным тележурналистом Молчановым

В Москве 15 мая в 12:00 пройдет церемония прощания с телеведущим, автором популярной программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым. Память журналиста почтут в Церкви Космы и Дамиана в Шубине.

Молчанов умер 13 мая в возрасте 75 лет. Он занимался журналистскими расследованиями преступлений нацистов, создавал документальные фильмы, работал в Агентстве печати «Новости» и был комментатором международного отдела в редакции программы «Время».

Благодаря журналисту в марте 1987 года в свет вышла телепередача «До и после полуночи», которая приобрела огромную популярность в период перестройки. Также он работал над телевизионными проектами «90 минут»/«120 минут» и «Время».

Храм Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине (храм Благовещения Пресвятой Богородицы) — православный храм в центре Москвы, находится в Столешниковом переулке. Информацию об отпевании и прощании с Молчановым опубликовал его друг — Юрий Рост.