Жителям Подмосковья пообещали первую грозу 14 апреля

Первая в 2026 году гроза может прогреметь в Москве и области во вторник, 14 апреля. Об этом в мессенджере МАХ написала синоптик Татьяна Позднякова.

В течение всего дня погоду в столичном регионе будет определять фронт окклюзии южного циклона.

«Вновь днем небо закроют дождевые облака, усилится ветер в порывах до 12-14 метров в секунду, пройдет дождь. На карте показана даже вероятность развития грозовой деятельности в послеполуденные часы», — сообщила Позднякова.

В мессенджере синоптик разместила прогностическую карту. По ее прогнозам, температура воздуха во вторник опустится на два-три градуса. В Москве сумма осадков может достигнуть 10 миллиметров, а это более четверти месячной нормы, уточнила Позднякова.

Синоптик рассказала, что в четверг и пятницу осадков не ожидается. Дневная температура в Москве 16–17 апреля составит +15… +17 градусов, что выше климатической нормы на пять градусов.