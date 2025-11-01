В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. В вечерние, ночные и утренние часы 2 ноября будет сильный туман. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба российского Гидрометцентра.

«В период с 21:00 по московскому времени до 09:00 воскресенья, 2 ноября, местами ожидается туман», — заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что снижение видимости больше всего ожидают ночью и утром. Желтый уровень опасности, объявленный в столичном регионе, обозначает на прогностических картах потенциально неблагоприятные погодные явления.

По данным синоптиков, в ночные часы будет облачная погода без осадков. Температура составит от +2 до +4 градусов, по области — от нуля до +5. Днем 2 ноября воздух прогреется до +7 градусов в городе и +8 — в регионе. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что погода в первые выходные ноября будет «октябрьской». Кроме того, во вторник начнется дождь, но температура останется высокой.