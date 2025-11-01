Синоптик Шувалов сообщил, что погода в Москве в первые выходные ноября останется «октябрьской»

Синоптик Александр Шувалов поделился прогнозом погоды на праздничные выходные в беседе с радио Sputnik . Несмотря на то что погода в эти дни может быть пасмурной и дождливой, в целом она преподнесет небольшой подарок.

«В субботу уже осадки слабые и разрозненные, а в воскресенье вообще без осадков и, может быть, появится солнце», — рассказал Шувалов.

По его словам, ветер с восточного сменится на южный. Это приведет к тому, что температура в воскресенье и понедельник достигнет +7…+9 градусов, а на юге и востоке области может быть и до 10 градусов тепла.

Шувалов отметил, что 4 ноября, когда все начнут возвращаться с дач, с полудня пойдет дождь, но погода по-прежнему останется теплой.