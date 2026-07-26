В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного дождя будет действовать в Москве до 9:00 27 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр .

В столице грозы с ветром до 15 метров в секунду возможны до 21 часа, до 9:00 27 июля будут идти ливни. Днем в понедельник оповещения о погоде не требуется, написали метеорологи.

По области грозы пройдут до полуночи. Желтый уровень опасности из-за осадков сохранится с 21:00 26 июля до 21:00 27 июля.

Ранее пресс-служба городского хозяйства столицы предупредила москвичей об ухудшении погоды. Горожан призвали быть внимательными на улице — не прятаться под деревьями и не парковать под ними машины.