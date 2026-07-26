Москвичей предупредили о грозах и ливнях 26 июля

Городское хозяйство Москвы предупредило о грозах и ливнях до конца суток

В ближайшие часы и до конца суток в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

«Местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», — заявили в ведомстве.

Горожан призвали быть внимательными на улице — не прятаться под деревьями и не парковать под ними машины.

Накануне об ухудшении погоды предупредили жителей Подмосковья. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в регионе, который будет действовать до 22:00 26 июля. Столбики термометров в воскресенье поднимутся до +24…+26 градусов, ночью — до +13…+15.