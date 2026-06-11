В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за продолжающейся жары и высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом на своем сайте сообщил Гидрометцентр.

Период предупреждения по высокой температуре продлится до 18:00 часов 13 июня, по пожарной опасности — до 21 часа того же дня.

В Подмосковье основанием для введения желтого уровня стала не жара, а грозы, срок его действия — до 21 часа 12 июня.

Возникновения пожаров в области метеорологи также опасаются, в Подмосковье желтый уровень объявлен до 00:00 часов 14 июня.

«Местами по области высокая пожарная опасность - 4 класс», - написали на сайте.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что по прогнозам жара продлится до выходных. В субботу она начнет постепенно спадать.