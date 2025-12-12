В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики заявили, что в ближайшие часы метеоусловия сильно ухудшатся. Об этом сообщил источник ТАСС в Гидрометцентре России.

«В период до 21:00 по московскому времени в Москве и Московской области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — сильная гололедица», — заявил собеседник журналистов.

Также завтра до 21:00 тоже будет желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидают первую за зиму метель и ветер до 15-17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что в Москве и Подмосковье начнется опасная погода — дождь с мокрым снегом и усиление ветра. По его словам, под снегом будет очень скользко. В трудных условиях окажутся как автомобилисты, так и пешеходы.