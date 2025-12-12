Москвичей предупредили об опасной погоде 12 декабря

Вильфанд: в Москве 12 декабря ожидается дождь со снегом и ветер до 15 м/с

В Москве 12 декабря ожидается дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС .

«Выпущено предупреждение о сложной и опасной погоде в Москве в пятницу. Она обусловлена прохождением хорошо выраженного фронтального раздела. Прогнозируются ухудшение видимости, дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 метров в секунду», — уточнил синоптик.

Главной опасностью на улице станет сильная гололедица. По словам Вильфанда, под снегом будет очень скользко. В сложных обстоятельствах окажутся как автомобилисты, так и пешеходы.

Накануне руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил беседе с 360.ru, что первая метель календарной зимы начнется в Москве и Московской области уже в пятницу. Во второй половине дня заметно похолодает.