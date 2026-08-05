В Москве до пятницы продлится оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильной жары. Об этом сообщил Гидрометцентр .

Температура воздуха в городе достигнет 30-32 градусов. Период предупреждения продлится до 18:00 7 августа.

В Подмосковье оповещения о погоде не требуется, написали на сайте.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что в августе погода в столичном регионе будет близка к климатической норме.

По его словам, экстремальных отклонений ни в сторону жары, ни похолодания не ожидается, первая декада будет теплой. Осадков также выпадет нормальное количество.