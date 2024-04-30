В Москве девушка на электросамокате сбила подростка и скрылась | 360°

Общество 30 апреля 2024, 23:42 В Москве девушка на электросамокате сбила подростка и скрылась Прокуратура Москвы: школьница попала в больницу после наезда электросамоката РИА «Новости»

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Девушка на электросамокате сбила подростка на улице Фестивальной в Москве и скрылась с места происшествия. Ребенок попал в больницу, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

Наезд на пешехода совершила 22-летняя девушка, она сбила 13-летнюю школьницу, которая двигалась в попутном направлении. Электросамокатчица скрылась с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, дело на контроле у прокуратуры Северного административного округа Москвы.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Пьяный самокатчик сбил девятилетнего ребенка. Второклассница получила серьезные травмы, ее доставили в больницу в среднетяжелом состоянии. Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении.