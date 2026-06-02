В Москве 2 июня будет до +21 градуса и без осадков

Во вторник в Москве днем температура поднимется до +21 градуса, осадков быть не должно. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит +10-12 градусов, по региону — от +7 до +12 градусов», — сказала специалист.

По ее словам, в столице днем воздух прогреется до +19-21 градуса, в Подмосковье — до +17-22 градусов. Ветер северо-западный, скорость на уровне 3–8 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что первая неделя июня в Москве и области пройдет без экстремальной жары, однако температура воздуха будет постепенно повышаться. Уже в ближайшие дни она приблизится к климатической норме, а потом немного ее превысит.