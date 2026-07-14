Синоптик Позднякова: в Москве 14 июля будет дождь и до 25 градусов тепла

В Москве во вторник ожидается до +25 градусов тепла и небольшие дожди. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве во вторник ожидается небольшой дождь ночью, днем — кратковременный дождь. Может выпасть до 10 миллиметров осадков за день. Ветер будет северный со скоростью 5-10 метров в секунду», — сказала она.

По словам метеоролога, ночью в городе ожидается 16–18 градусов, в Подмосковье — 13–18. Днем в столице воздух прогреется до 23–25, в области — до 20–25 градусов.

Накануне Позднякова заявила, что сильные дожди в столичном регионе постепенно стихают. Больше солнца появится в конце недели, но вместе с северными потоками придет прохладный воздух. Температура во второй половине недели составит +20-22 градусов.