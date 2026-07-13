Синоптик Позднякова пообещала москвичам ослабление интенсивных осадков

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с RT прогнозом погоды в Москве на текущую неделю.

По ее словам, сильные дожди постепенно стихают. В ближайшие два дня возможен небольшой дождь, но температура воздуха существенно подниматься не будет.

«Температура высоко повышаться не будет. Днем будет +22…+24 градуса, не более», — сообщила синоптик.

К концу недели станет больше солнца, однако с северными потоками придет прохладный воздух. Температура во второй половине недели составит +20…+22 градусов.