В Москве 12 февраля может выпасть до 20% месячной нормы осадков

В Москве сегодня ожидают снег с дождем, температура поднимется до -1 градуса. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА «Новости» .

По словам синоптика, сегодня погоду в столице определяет западный циклон, несущий теплый и влажный атлантический воздух.

«В такой ситуации погода сегодня облачная, пройдет снег, переходящий в мокрый снег», — сказал он.

Метеоролог отметил, что за сутки может выпасть до 15-20% от февральской нормы осадков. Днем в столице — -1... -3 градуса, в области — 0... -5, южный ветер четыре-девять метров в секунду.

Также он предупредил о снижении атмосферного давления: к вечеру оно упадет до 731 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже стандартных показателей.

Ранее в Департаменте ЖКХ столицы с иронией посоветовали москвичам винить непогоду в опозданиях на работу. Из-за снегопада на дорогах ожидаются пробки до семи баллов.