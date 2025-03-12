В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао

Гости Московского зоопарка теперь могут увидеть птенца папуанского калао. Он вылупился еще в ноябре 2024 года, но впервые представил на экспозиции, сообщил сайт мэра и правительства.

«Птенца папуанского калао можно увидеть в экспозиции павильона „Дом птиц“. У пары редких пернатых это уже второе пополнение. Малыш появился на свет в ноябре прошлого года, но предстал недавно перед гостями зоопарка», — говорится в сообщении.

После вылупления птенец провел в гнезде три месяца. Длительное нахождение в гнезде связано с тем, что самка после спаривания замуровывает себя на несколько месяцев в нем вместе с яйцом, которое насиживает в течение примерно полутора месяцев. Остается небольшая щель, через которую глава семейства носит.

В рационе у папуанских калао в основном фрукты — банан, киви, папайя и груша, а также ягоды. Также их кормят белковой пищей, овощами и комбикормом для птиц-носорогов.

Ранее стало известно, что пума Геркулес, которого изъяли у хозяина, поселился в Московском зоопарке.