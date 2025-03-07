Пума Геркулес, которого изъяли у хозяина, поселился в Московском зоопарке

Пума Геркулес, которого хозяин содержал в однокомнатной квартире в районе Кунцево, доставили в Московский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Сейчас Геркулес находится на карантине, не в экспозиционном помещении зоопарка. Врачи поставили самцу пумы предварительный диагноз „эпилепсия и хроническая энтеропатия“. Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии», — рассказали там.

Самца пумы в зоопарк по решению суда передал его хозяин. За процедурой в этот момент наблюдали сотрудники МВД, Службы судебных приставов, департамента природопользования города Москвы и Московского зоопарка.

Москвич Сергей Татаринцев купил Геркулеса котенком и растил его в своей однокомнатной квартире в столичном районе Кунцево на западе Москвы. По мнению специалистов зоопарка, заболевания у животного могли развиться на фоне стресса, который Геркулес испытывал из-за нестандартной для него обстановки.

Каждый день во дворе жилого дома хозяин выгуливал питомца без намордника, и местные жители начали бить тревогу. В феврале судебный участок № 197 Москвы конфисковал зверя у Татаринцева. Он обжаловал решение в Кунцевском районном суде Москвы, однако оно осталось в силе.

Певица Виктория Дайнеко весной 2021 года вместе с несколькими жителями дома на Гжатской улице выступила за выселение пумы за город. Она отмечала, что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны для окружающих. Тогда артистка обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.