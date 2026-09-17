Спасатели Подмосковья напомнили жителям алгоритм действий при пожаре

Работники Мособлпожспаса 16 сентября провели профилактические беседы с жителями Ступина, Каширы, Серпухова и Серебряных Прудов. Специалисты рассказали о правилах, которые помогают предотвратить пожары в жилых домах и правильно действовать при возгорании.

По словам первого заместителя начальника территориального управления № 13 Александра Голяка, наиболее частые причины пожаров связаны с неправильным использованием электроприборов и газового оборудования, а также неисправностями проводки.

Спасатели призвали не оставлять спички и зажигалки в доступных для детей местах и не позволять малышам играть с огнем. Ребенок не должен оставаться без присмотра возле костров, печей и работающей бытовой техники.

При обнаружении возгорания необходимо сразу позвонить по номеру 112 и сообщить точный адрес. Если огонь небольшой, его можно попробовать потушить огнетушителем, песком, плотной тканью или водой. При этом водой нельзя заливать электроприборы, подключенные к сети, и электропроводку.

«Если пламя распространяется дальше и справиться с ним не удается, нужно немедленно покинуть опасную зону. При эвакуации следует плотно закрыть за собой все двери и окна, чтобы перекрыть приток кислорода и сдержать огонь», — отметил специалист.

Прятаться в шкафах, под кроватями и в других закрытых местах нельзя — это может осложнить работу спасателей.