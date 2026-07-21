В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Жителей столичного региона предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду 21 и 22 июля.
Желтый уровень погодной опасности действует и в других регионах Центрального федерального округа — Брянской, Рязанской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тверской и Ярославской областях.
Ранее о грозах в Москве предупредила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. Возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет варьироваться в пределах +17…+19 градусов. Несмотря на дожди и грозы, в столичном регионе сохранится теплая погода.