Прямой эфир

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: РИА «Новости»

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Жителей столичного региона предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду 21 и 22 июля.

Желтый уровень погодной опасности действует и в других регионах Центрального федерального округа — Брянской, Рязанской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тверской и Ярославской областях.

Ранее о грозах в Москве предупредила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. Возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет варьироваться в пределах +17…+19 градусов. Несмотря на дожди и грозы, в столичном регионе сохранится теплая погода.