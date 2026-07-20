Синоптик Позднякова предупредила о грозах со вторника в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что со вторника в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер, сообщает Zvezdanews .

Со вторника в столице возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью до середины недели сохранится теплая погода: минимальная температура составит 17-19 градусов.

Во вторник днем в Москве ожидается 24-26 градусов. При грозе порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду.

В среду максимальная температура понизится до 22-24 градусов. Практически такая же погода сохранится в четверг.

Позднякова пояснила, что резкой смены погоды на неделе не будет: несмотря на дожди, в столичном регионе останется тепло.

В пятницу ночью в Москве прогнозируют 13-16 градусов, по области — 12-17. Днем ожидается 20-25 градусов. Такая же погода сохранится в субботу, при этом осадков в этот день не прогнозируется.