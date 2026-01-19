В Московском регионе ночью температура опустилась до -19 градусов

Этой ночью в Москве минимальная температура составила -8,3 градуса, а в южных районах столичного региона столбик термометра опускался до отметки в -19,6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«Минувшей ночью в Москве, на опорной столичной метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -8,3 градуса. В Подмосковье разброс температур колебался от -7,7 — в Железнодорожном, до -19,6 — на юге, в Серебряных Прудах», — заявил синоптик.

В ночь на 18 января в Подмосковье в Орехове-Зуеве заметили световые столбы из-за сильного мороза. Как отметил синоптик Михаил Леус, температура воздуха в регионе опустилась ниже -25 градусов. Холоднее всего было в Серебряных Прудах, там столбики термометров показали -26,2 градуса в 06:00.