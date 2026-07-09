Пятничный смерч на фоне ливней. Москвичей предупредили о редком погодном явлении

Синоптики не исключают, что в пятницу в Москве вместе с грозами могут пройти смерчи. Это очень редкое погодное явление, которое сложно спрогнозировать.

Дождливый финал недели

Жителей Москвы предупредил о смерчах в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 10 июля снова будет дождливо.

«На столицу прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр, грозы, местами град диаметром до двух сантиметров, есть вероятность появления смерча», — отметил синоптик.

Он объяснил, что причиной непогоды станет холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы. Согласно модельным расчетам, смерчи могут возникнуть во второй половине дня.

Днем в пятницу в городе потеплеет до +22…+25 градусов, а в выходные ливни продолжатся. Погодные сюрпризы на этом не закончатся — из-за эффекта Фудзивары образуется циклон-долгожитель.

«Подобное бывает один раз в 10 лет. Уникальность состоит не в апокалиптическом прогнозе погоды — хотя погода будет очень дождливой — атмосферный вихрь обрушит на Москву до 35 миллиметров осадков, а в циклоне-долгожителе, которые встречаются лишь в 3% случаев», — подчеркнул Тишковец.

Ночью в субботу и воскресенье столбики термометров достигнут +15…+18, а днем — +21…+24. Насладиться теплом и стабильной погодой москвичи смогут только во второй половине июля, добавил Тишковец.