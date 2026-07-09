Пятничный смерч на фоне ливней. Москвичей предупредили о редком погодном явлении
Синоптик Позднякова: смерчи 10 июля не исключены, но маловероятны
Синоптики не исключают, что в пятницу в Москве вместе с грозами могут пройти смерчи. Это очень редкое погодное явление, которое сложно спрогнозировать.
Дождливый финал недели
Жителей Москвы предупредил о смерчах в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 10 июля снова будет дождливо.
«На столицу прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр, грозы, местами град диаметром до двух сантиметров, есть вероятность появления смерча», — отметил синоптик.
Он объяснил, что причиной непогоды станет холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы. Согласно модельным расчетам, смерчи могут возникнуть во второй половине дня.
Днем в пятницу в городе потеплеет до +22…+25 градусов, а в выходные ливни продолжатся. Погодные сюрпризы на этом не закончатся — из-за эффекта Фудзивары образуется циклон-долгожитель.
«Подобное бывает один раз в 10 лет. Уникальность состоит не в апокалиптическом прогнозе погоды — хотя погода будет очень дождливой — атмосферный вихрь обрушит на Москву до 35 миллиметров осадков, а в циклоне-долгожителе, которые встречаются лишь в 3% случаев», — подчеркнул Тишковец.
Ночью в субботу и воскресенье столбики термометров достигнут +15…+18, а днем — +21…+24. Насладиться теплом и стабильной погодой москвичи смогут только во второй половине июля, добавил Тишковец.
Вероятность смерча
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru усомнилась в том, что в столице возникнут смерчи. Она объяснила, что делать подобные прогнозы при современном уровне развития науки практически невозможно.
«Можно сказать, что вероятность образования смерчей существует. Но в каком районе они образуются и образуются ли вообще — на этот вопрос ответить пока что невозможно», — подчеркнула синоптик.
Она уточнила, что смерчи являются микропроцессом, который не улавливают современные расчетные модели погоды.
«Завтра столичный регион окажется в более теплом воздухе. Мы ждем, что максимальная температура будет в пределах +24…+26 градусов. Влажность воздуха высокая, возникнет влажностная неустойчивость, то есть будут образовываться облака, которые будут развиваться до больших высот. Это говорит о том, что возникает вероятность грозовой деятельности», — обратила внимание Позднякова.
Во время грозы возможны порывы ветра до 12-15 метров в секунду.
Вероятность смерчей у нас всегда есть, но это редкое явление, которое случается в столичном регионе раз в 10 лет. Оно очень локальное, поэтому предсказать его на данном уровне развития метеорологической науки просто невозможно.
Татьяна Позднякова
Насчет возникновения смерчей усомнился и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он рассказал 360.ru, что есть предпосылки к развитию конвективной деятельности, но дальше гроз, шквалистого ветра и града дело вряд ли зайдет.
«Синоптическая ситуация такая, что северо-восток области завтра еще очень теплый — до +30…+31 градуса, а юго-запад и фронтальный раздел с этими значениями и погодными явлениями, как раз и будет разрезать Московскую область», — уточнил эксперт.
По словам Шувалова, в пятницу будет нормальная летняя погода, местами ожидаются грозы и ливни интенсивностью до 10-15 миллиметров осадков за один-два часа.
Специалист добавил, что более четкие данные касательно вероятности возникновения смерчей могут дать только показания метеорологических радиолокаторов за час или два до формирования самого смерча.