В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Жителей предупредили о гололедице и мокром снеге, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

«В период с 21:00 и до 09:00 по московскому времени пятницы, 24 апреля, объявлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий», — сказал собеседник агентства.

Синоптики предупредили, что в Московской области ожидается гололедно-изморозевое отложение. На юге и востоке Подмосковья ночью 24 апреля может образоваться гололедица на дорогах. Также ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. В столице на дорогах ночью 24 апреля тоже будет гололедица.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ночь на пятницу будет около 0 градусов, а днем преимущественно будет идти дождь, который сохранится и в ночь на субботу, но небольшой. В начале следующей недели дневная температура в столице снова будет понижаться.