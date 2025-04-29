В Московский зоопарк завезли животных, способных драться с кайманами

Редкие гигантские выдры впервые появились на экспозиции в России. Вольер этих млекопитающих открыли в Московском зоопарке, сообщило РИА «Новости» .

Выдры с интересом наблюдают за посетителями сквозь прозрачное закаленное стекло, позволяя себя фотографировать.

Животным чуть больше года, каждый весит около 23–24 килограммов. Основу рациона выдр составляют речные рыбы — сомы, карпы и форель. Кормить их приходится трижды в сутки.

Новый вольер смотрители зоопарка постарались максимально приблизить к естественным условиям обитания гигантских выдр. Им поставили бассейн, добавили несколько видов грунта.

В природе гигантских выдр можно встретить в нескольких странах Южной Америки. Взрослыми они вырастают в длину до двух метров и набирают по 30 килограммов веса. Выдры легко противостоят кайманам и другим крупным хищникам.

Ранее в Московском зоопарке проснулись еноты.