В Московском зоопарке проснулись еноты

Несколько групп енотов-полоскунов проснулись в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Часть животных живет в «Енотнике» около павильона «Змеиное сафари» на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенном над местом обитания выдр на Новой территории.

«Еноты начали выходить из зимнего сна еще некоторое время назад, однако из-за оттепелей, переходящих в мороз, снова начинали дремать», — рассказали в зоопарке.

Зоологи следили за состоянием енотов на протяжении зимнего сна. Все группы отлично перенесли этот период. С установлением стабильной температуры животные начнут активно набирать вес и заново осваивать свою территорию. Сотрудники зоопарка сделают все возможное, чтобы еноты отлично провели время и спокойно улеглись в следующий зимний сон.

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