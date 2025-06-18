В Мордовии девочек начали готовить к материнству с детского сада

Глава Мордовии Здунов: девочек начали готовить к материнству с трех лет

В Мордовии начали подготовку девочек к будущему материнству с трехлетнего возраста. Об этом на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге сообщил глава региона Артем Здунов, его слова привел РБК .

Здунов отметил, в республике реализуются направленные на формирование традиционных семейных ценностей образовательные программы.

«Мы в Мордовии начали с детского сада. У нас есть такая программа — „Тонкая материя“. Потому что вуз — уже поздно, школа — почти поздно», — заявил он.

Глава регион отметила, что в детсаду дети получают дошкольное образование — сюжетно-ролевые игры трех-шести лет и региональный модуль.

«Мама, папа, полноценная семья. О том, что женщина готовится стать матерью, а не только хорошим работником, надо говорить с такого возраста», — добавил Здунов.

Психолог Наталья Наумова отмечала, что раннее материнство подходит далеко не каждой женщине.