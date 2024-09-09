Психолог Наумова заявила, что раннее материнство подходит не каждой женщине

Ранее материнство может стать радостным и полноценным опытом, однако оно подходит не всем женщинам. Об этом «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта, каждая женщина должна сама решать, готова ли она к материнству в 18 лет, ориентируясь на свои личные возможности и желания. Для женщины важно не только родить ребенка, но и иметь возможность его воспитывать и при этом развиваться самой.

«Важен не только физический аспект, но и психологическая готовность быть мамой: заботиться, любить, воспитывать ребенка», — сказала Наумова.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала россиянок рожать с 18 лет.